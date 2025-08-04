Aug 4, 2025 9:06 AMClock
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عامر البساط: في الذكرى الخامسة ل ٤ آب بيروت لا تزال موجوعة والعدالة معلّقة أنحني لأرواح الشهداء ولأهاليهم واجدّد التزامنا: العدالة ليست مطلبا بل حق

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