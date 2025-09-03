المركزية - زار راعي ابرشية بيروت وجبل لبنان للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني مدينة زحلة، وكان في استقباله رجل الاعمال المهندس ربيع عاصي على رأس وفد من وجهاء المدينة وحشد من رجال الدين واساقفة المدينة.

وقال عاصي في كلمة القاها خلال الاستقبال لن اشكركم على تلبية الدعوة .فانتم اصحابها واصحاب البيت. بل ارحب بكم فردا فردا، من دون استثناء. ارحب بكم اشد الترحيب واخص راعي ابرشية بيروت وجبل لبنان المطران جورج بقعوني على حضوره بيننا في عاصمة الكثلكة زحلة.

اضاف: نلتقي اليوم في ظل اوضاع سياسية واقتصادية وامنية صعبة للغاية فلبنان ما زال في دائرة الخطر وجروحه تنزف باستمرار ما يحتم على كل واحد منا ان يقف الى جانب القيادات العسكرية والقضائية والسياسية يدا بيد في محاولة منا لتحديد الخسارة ودرء الاخطار ووأد الفتنة التي يسعى اليها العدو وللعيش المشترك والعودة بلبناننا الى مسيرة النهوض.

وتابع: نحن على ابواب استحقاقات داهمة ، اولها تحقيق ما جاء في خطاب القسم وفي البيان الوزاري لاسيما اعادة اعمار ما هدمه العدو الصهيوني والعودة الآمنة لأبناء الوطن الى قراهم وثانيها الانتخابات النيابية التي ستؤسس حتما الى لبنان الجديد الذي نطمح اليه جميعا.

وختم: لا يسعني الا ان اثمن حضوركم فردا فردا واطلب من صاحب المطران بقعوني مباركتنا جميعا ومباركة خطواتنا لما فيه خير البلاد والعباد.