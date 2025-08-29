المركزية - أقيم قداس احتفالي في دير مار يوحنا المعمدان القلعة في بيت مري لمناسبة عيد قطع هامة القدّيس يوحنّا المعمدان ترأسه النائب العام للرهبانية الأنطونية المارونية الاب بطرس عازار وعاونه رئيس الدير الاب بشارة إيليا وعدد من الاباء.

وبعد الانجيل القى الاب عازار عظة تناول فيها معنى العيد وقال: "شرفني حضرة الاب المدبر ان احتفل بهذه اللبتورجية المقدسة في صباح هذا العيد ومع انه يذكرنا بقطع رأس يوحنا وهو مناسبة حزينة إلا انه عيد عظيم يحثنا على عيش الفضائل على مثال مار يوحنا المعمدان وفي عيده تصبح الشهادة فرحا وعيدا مع المسيح القائم".

وتمنى الاب عازار ان "يكون هذا العيد صحوة للضمائر والمسؤولين في لبنان وان تكون شهادة يوحنا مثالا لنا جميعا".

وفي الختام كانت كلمة شكر للاب ايليا الذي قدم مع جمهور الدير هدية رمزية للاب عازر لمناسبة يوبيله الذهبي.