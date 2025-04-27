Apr 27, 2025 10:39 PMClock
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عادل نصار: مشروع استقلالية القضاء سلك مساره في اللجان النيابية وعقدنا خلوة في بكفيا لدرسه دامت 4 أيام، وتم ارساله الى مجلس القضاء الأعلى، والاسبوع المقبل سيعرض على مجلس الوزراء

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