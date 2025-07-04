Jul 4, 2025 9:31 PMClock
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عادل نصار: كل ما يمكن ان أقوم به وفقا للقانون ومن ضمن صلاحياتي في ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت سأقوم به، وما من دولة تقبل الاّ تصل هكذا جريمة الى خواتيمها الصحيحة

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