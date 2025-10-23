Oct 23, 2025 10:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عادل نصار: كل ما يمكنه ايقاف الحرب وعدم تعريض اللبنانيين للخطر يجب ان نفعله فلا يمكن ان يكون هاجسنا الاستمرار بحالة الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o