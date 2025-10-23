آخر الأخبار
Oct 23, 2025 10:27 PM
أبرز الأحداث
عادل نصار: كل ما يمكنه ايقاف الحرب وعدم تعريض اللبنانيين للخطر يجب ان نفعله فلا يمكن ان يكون هاجسنا الاستمرار بحالة الحرب
الراعي يستقبل وزيرة السياحة
"اليونيفيل" في يوم الامم المتحدة: السلام ليس امتياز الحكومات بل حق الشعوب ومن واجبنا حمايته
شيخ العقل مهنئا مفتي عام السعودية: نأمل توثيق الصلة والتعاون
اجتماع في القاهرة لعدد من الفصائل الفلسطينية بحث المرحلة الثانية من خطة ترمب
بيان الفصائل الفلسطينية: دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
تحذير إسرائيلي للبنان: لنزع سلاح "الحزب" أو سنقوم نحن بذلك
مصدر أمني إسرائيلي: لن نسمح لحزب الله بترميم قدراته
مصدر أمني إسرائيلي: نحن نتدرب على سيناريو الحرب ونعدّ لحزب الله قدرات ومفاجآت جديدة إذا ما اندلعت الحرب
مصدر أمني إسرائيلي: حزب الله لم يعد يمتلك نفس القدرات التسليحية ولا القدرات القيادية وفقد قدرته بتنظيم هجوم منسق إلى حد بعيد
محاولة تسميم رئيس الإكوادور بشوكولا تحتوي على مواد كيميائية
كيف يؤثر الرمان على صحة قلبك وذاكرتك وبشرتك؟
منطقة الكورة في "القوات" تنظم يوماً طبّياً مجانياً بالتعاون مع عيادات الأرز الطبية
"نحو غرفة عمليات صديقة للبيئة" في أوتيل ديو
حيدر يدفع إلى تعزيز اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل
7 أعراض لا تتجاهلها.. فقد تشير إلى الإصابة بسرطان الدماغ!
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
