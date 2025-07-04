Jul 4, 2025 9:16 PMClock
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عادل نصار: الرئيس بري لن يوقف التشكيلات القضائية ، وانا مسؤول عما سيجري خلال ولايتي كوزير، وما من "كباش" معه

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