Apr 27, 2025 10:41 PMClock
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عادل نصار: التعيينات القضائية التي تمت لم تشهد على أي محاصصة وتم اختيار الاسماء وفقاً لمعايير النزاهة والكفاءة والدرجات

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