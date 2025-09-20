صدر عن وكيل عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، المحامي شادي حسين، بيان رد فيه عل تصريح وزير العدل عادل نصار بشان الموقوف هانيبال القذافي، وقال:"نضع هذا التصريح برسم مجلس القضاء الأعلى، والسلطة التنفيذية برمتها، حيث أن كلام من يُفترض به حماية العدل، يضرب عرض الحائط باستقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات، ويمثل ضغطًا مفضوحًا وغير مسبوق على المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة. وللحديث تتمة".

وكان وزير العدل قال في مداخلة عبر قناة "الحدث" وردا على سؤال:“ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال القذافي”.