المركزية - تقدمت عائلة المرحوم إميل فريد سليمان والرئيس العماد ميشال سليمان وعقيلته وفاء سليمان بجزيل الشكر والامتنان من جميع الأهل والأصدقاء، ومن الشخصيات الرسمية والدينية والسياسية والديبلوماسية والعسكرية والتربوية والاجتماعية والفنية، ومن وسائل الإعلام، الذين شاركوا العائلة حزنها ومواساتها.

وخصت العائلة بالشكر، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتصل معزيًا وأوفد نجله ياسر، رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعقيلته، رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وعقيلته، الرئيس أمين الجميل، الرئيس العماد ميشال عون، السيدات الأول السابقات، أصحاب الدولة وعقيلاتهم، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام، سعد الحريري ممثلًا بالنائبة السابقة بهية الحريري، إلياس بو صعب، طارق متري، إلياس الفرزلي، عصام أبو جمرة، سمير مقبل، وليد جنبلاط وعقيلته، قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية الحاليين والسابقين. كذلك تشكر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، السفير البابوي، مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، المطارنة والكهنة، الرؤساء العامين والمفتين ومشايخ العقل، ورؤساء الروابط المارونية والمديرين العامين والمحافظين والنقباء وأعضاء السلك القنصلي والضباط والعسكريين والقائمقامين ورؤساء اتحادات البلديات والمجالس البلدية والاختيارية.

كما شكرت العائلة رؤساء الأحزاب والكتل النيابية والنواب والوزراء الحاليين والسابقين الذين شاركوا العائلة التعازي، واكدت أن "هذه المواساة الصادقة، بكلماتها ولقاءاتها واتصالاتها، قد خفّفت من وقع المصاب، وكانت دليلًا على عمق المحبة والصدق. نرجو الله أن يحفظكم جميعًا، وأن يُبعد عنكم الأحزان، وعن لبنان الشر والمحن".