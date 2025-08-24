لبّت عائلات قرطبا دعوة قداسة البابا لاوون الرابع عشر للصلاة من أجل السلام في العالم، وخصوصًا في البلاد التي تشهد حروبًا ومنها لبنان وذلك في عيد ملكة السلام.

وفي المناسبة إحتفلت العائلات في قرطبا بالذبيحة الإلهية التي مع كاهن رعية قرطبا المتقدم في الكهنة الخوري شربل شليطا والخوري روني بوغاريوس، على مذبح تلة سيدة السلام وتحت أقدامها في جوار الرمل عند مدخل البلدة.

وبعد الإنجيل المقدس ألقى الخوري شليطا عظة روحية تحدّث فيها عن السلام والمحبة والغفران.

نحن اليوم تحت أقدام العذراء مريم، سيدة قرطبا للصلاة ونحن كلنا بحاجة الى الصلاة لنعيش السلام الحقيقي، ونحن المسيحيين أبناء سلام ومحبة وعطاء. ونرفع صلاتنا من أمام أقدام سيدة السلام المشرفة من هذه التلة على كل قرطبا لتباركها وتبارك أبنائها. وكلنا ثقة وإيمان أن الإلتجاء الى الله والعذراء مريم يزيل الخوف من قلوبنا. ونحن نرتل للعذراء ونقول لها: في ظل حمايتك نلتجىء يا مريم. ونحن في هذا المساء المبارك نلتجىء الى مريم لتباركنا ولتقدسنا ولتعطينا نعمة الإيمان في مسيرتنا في هذه الحياة ومن دون خوف على الرغم من كل الصعوبات والتحديات التي نعيشها. كلنا نعيش بقلق في لبنان وعلى مستقبل لبنان. الذي يقوينا هو إيماننا الصادق بربنا والهنا وبكل قديسيه. ونحن نرفع صلاتنا اليوم على مدخل قرطبا وأطلقت على هذه الطريق طريق القديسين من مزار مار أنطونيوس البادواني مرورًا بسيدة قرطبا ومزار القديسة تريزيا الطفل يسوع التاريخي ومار شليطا وكنيسة ما سمعان. انها علامة كبيرة أن عائلات قرطبا تؤمن إيمانًا كبيرًا بربنا يسوع المسيح وقديسيه.

وفي عيد ملكة السلام وأمام ثمثال سيدة السلام لنقول للعذراء مريم، أعطنا السلام في بلادنا والعالم بأسره. السلام هو عنوان العيش السليم مهما كبرت قدرات الإنسان من دون السلام في داخله لا يستطيع العيش بسلام مهما عظمت قدراته الذاتية. السلام الداخلي هو عنوان راحة ومحبة وصفاء نية.

وخدمت القداس جوقة كنيسة سيدة الحرزمانية في قرطبا بالتعاون مع راهبات دون بوسكو