Aug 2, 2025 2:02 PMClock
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عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: ويتكوف قال إنهم يعلمون من هم المخطوفون الأحياء

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