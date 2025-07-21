Jul 21, 2025 9:22 AMClock
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عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: توسيع القتال في القطاع يشكل خطرا على الرهائن وهناك حاجة ملحة لإنجاز صفقة فورا

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