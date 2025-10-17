Oct 17, 2025 10:45 AMClock
أبرز الأحداث
طيران مسيّر إسرائيلي فوق السلسلتين الشرقية والغربية والبقاع الاوسط وصولا إلى بعلبك ومقنة ويونين في البقاع الشمالي

