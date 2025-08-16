تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، أنه نتيجة إلغاء الخطوط الكندية جميع رحلاتها من وإلى أوروبا يوم الأحد 17 آب 2025، لن تتمكّن الشركة من قبول صعود أي راكب من بيروت يتابع سفره على متن رحلات Air Canada في التاريخ المذكور.

وتطلب الشركة من جميع المسافرين أخذ العلم بهذا القرار، شاكرةً تعاونهم.

ولمزيد من المعلومات، يمكن مراجعة مركز الاتصالات (MEA Call Center) عبر الأرقام التالية:

الخط الأرضي: 01-629999

الخطان الساخنان: 1320 و 1330 (من أي هاتف أرضي أو خلوي مجاناً)

الخطوط الخلوية: 81-477905 / 906 / 907 / 908 – 76-680444 – 76-680777

أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وعلى موقع الشركة الإلكتروني: www.mea.com.lb