Jun 23, 2025 9:22 AMClock
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طيران الإمارات تعلق موقتًا كل الرحلات إلى إيران والعراق حتى يوم الإثنين 30 حزيران 2025

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