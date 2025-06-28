Jun 28, 2025 1:01 PMClock
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طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بغداد والبصرة في 1 و2 تموز وتُلغي رحلاتها من وإلى طهران حتى 5 تموز

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