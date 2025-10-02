Oct 2, 2025 1:32 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

طيران اسرائيلي مسير يحلّق على علو متوسط فوق عمق السلسلة الشرقية من قرى جنتا يحفوفا الخريبة النبي شيت والجوار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o