Apr 9, 2025 10:31 PMClock
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طوني فرنجية: يجب أن نقوم بالإصلاحات لأننا بحاجة إليها وليس من أجل صندوق النقد الدولي

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