التقى النائب طوني فرنجية وزيرة البيئة تمارا الزين يرافقه رئيس اتحاد بلديات قضاء زعرتا بسام هيكل، المحامي زياد الخازن، عضو بلدية زغرتا-إهدن المحامي بطرس فرنجيه وعضو بلدية زغرتا- إهدن السيد ريمون دحدح.

وتمت خلال اللقاء، "مناقشة الجوانب المختلفة لأزمة النفايات، إذ أن البلديات في الأطراف اللبنانية تتحمّل بشكل كامل كلّ الأعباء التي تترتب عن هذا الملف في حين يتحمّل الصندوق البلدي المستقل مسؤولية معالجة النفايات في بلديات المناطق المركزية، ما يرفع معظم الأعباء المالية المباشرة عن البلديات المركزية وما يخلق عدم المساواة بين المناطق اللبنانية"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لفرنجية .

وأشار المجتمعون إلى أنّ "الحل يكون عبر ربط بلديات الأطراف اللبنانية بالصندوق البلدي المستقل أو عبر تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لبلديات هذه المناطق، حتى تتمكن من إيجاد الحلول اللازمة لملف النفايات".

كما طالب المجتمعون وزيرة البيئة "بمعالجة إشكالية مكب بشنين لأنه يشكل الحل الموقت لأزمة النفايات الى حين تأمين الخطط المستدامة".