Apr 9, 2025 10:25 PMClock
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طوني فرنجية: أرفض أن تقوم أي دولة أجنبية بتصنيف أي فريق لبناني بالسرطان وحزب الله شريك بالبلد والطائفة الشيعية هي أحد المكونات الأساسية بالبلد

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