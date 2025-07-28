Jul 28, 2025 9:04 PMClock
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طوارىء الصحة: غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة نارية في مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة أربعة مواطنين بجروح

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