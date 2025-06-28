Jun 28, 2025 3:44 PMClock
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طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في بلدة كونين، أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح

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