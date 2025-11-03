Nov 3, 2025 2:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

طوارئ الصحة: الغارة الاسرائيلية على طريق الدوير الشرقية قضاء النبطية أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة سبعة مواطنين بجروح

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o