Jul 7, 2025 8:24 AMClock
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طوارئ الصحة: الغارة الاسرائيلية أمس على بلدة الزرارية في قضاء صيدا، إلى إصابة طفلة بجروح بليغة استدعت إدخالها العناية الفائقة

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