Jun 27, 2025 1:09 PMClock
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طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على شقة في النبطية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنة وإصابة أحد عشر مواطنا بجروح

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