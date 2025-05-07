May 7, 2025 9:56 AMClock
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طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في حي الفيلات في صيدا أدت إلى سقوط ضحية

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