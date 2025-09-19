Sep 19, 2025 3:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط شهيد وإصابة أحد عشر شخصا بجروح من بينهم إثنان بحال حرجة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o