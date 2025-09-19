2:59 PMClock
أبرز الأحداث
طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي أدت في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح

