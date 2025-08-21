Aug 21, 2025 9:17 AMClock
أبرز الأحداث
طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على دراجة نارية في بلدة دير سريان قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط شهيد

