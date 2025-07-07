Jul 7, 2025 8:23 AMClock
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طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية أمس على برج رحال قضاء صور، أدت إلى إصابة 9 مواطنين بجروح

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