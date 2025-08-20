Aug 20, 2025 11:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

طوارئ الصحة العامة: غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور، أدت في حصيلة أولية إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o