Apr 7, 2025 4:55 PMClock
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طوارئ الصحة العامة: الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة بيت ليف أدت إلى إصابة مواطن بجروح

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