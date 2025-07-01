Jul 1, 2025 9:48 AMClock
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طوارئ الصحة: إصابة طفل بجروح طفيفة خلال تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارة بمسيّرة على الطريق المؤدية إلى منطقة الجبل الأحمر في قضاء النبطية

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