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Apr 7, 2025 11:59 AM
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2025-05-02 15:51:28
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ترامب: لا تضخم في الولايات المتحدة وعلى الاحتياطي الفيدرالي تخفيض سعر الفائدة
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الرئاسة السورية: سوريا ماضية في مسار البناء والنهضة ولن تتوقف عجلة الإصلاح مهما كانت التحديات
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الخارجية الإيرانية: إيران ترفض التهديدات والضغوط بعدما قال ترامب إنه يجب إيقاف كل مبيعات إيران من المنتجات النفطية أو البتروكيماوية
الرئاسة السورية: الاعتداءات محلية أو خارجية لن تنجح في إضعاف إرادة الشعب السوري أو إعاقة جهود تحقيق الاستقرار
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3:51 PM
الرئاسة السورية: سوريا ماضية في مسار البناء والنهضة ولن تتوقف عجلة الإصلاح مهما كانت التحديات
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