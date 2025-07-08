Jul 8, 2025 4:40 PMClock
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طهران تدرس طلب استئناف المفاوضات مع واشنطن الذي تقدمت به سلطنة عمان وهي لا تريد تقديم إجابة على الطلب الأميركي إلا بعد نهاية زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

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