يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الاحد المقبل حيث يتحول الى حار نسبياً خاصة في المناطق الجبيلة والداخلية.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين ٢٤ و ٣٢، طرابلس بين ٢٠ و ٣١، وزحلة بين ١٨و ٣٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتشكل ضباب محلي على الجبال المتوسّطة في الفتر الصباحية وتنشط الرياح في المناطق الشرقية اعتبارا من بعد الظهر.

السبت:

مشمس مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل .

الأحد:

قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين:

قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة أحياناً.