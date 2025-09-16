يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال ضعيف لتساقط بعض الأمطار اليوم وفي اليومين المقبلين مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي بحسب الـlbci:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيا

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء أحيانا جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس متقلب غائم جزئيا الى غائم مع احتمال ضئيل لبعض الأمطار العابرة. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٤ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: الطقس متقلب غائم جزئيا الى غائم مع احتمال ضئيل لبعض الأمطار العابرة بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٦ و٢٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.