يكون طقس اليوم رطبًا ومتقلبًا، مع بقاء الحرارة على استقرارها وما دون معدلاتها. فيما يتأثّر الطقس بكتل دافئة الاربعاء قبل ان يصل المنخفض الجويّ المعتاد بدءاً من مساء الاربعاء ولأايام عدّة، مع انخفاض بدرجات الحرارة وامطار متفرقة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـlbci:

الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : متقلب وغائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال ضئيل لتساقط امطار خفيفة محلية خاصة على الجبال الشمالية

- الرياح : جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠

الاربعاء : مغبرّ قليلاً خاصة شرق البلاد وحار نسبيًا، الجو غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة لتساقط امطار خفيفة محلية مساءً والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٣١ ساحلا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٠ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم/س

الخميس : متقلّب وغائم مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س