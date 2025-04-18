توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يُسيطر طقس ربيعي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات، والتي تبدأ بالانخفاض في المناطق الساحلية اعتباراً من يوم غد السبت تحت تأثير كتل هوائية معتدلة.



معدل درجات الحرارة لشهر نيسان، في بيروت بين ١٥ و٢٤، طرابلس بين ١٣ و٢٣، وزحلة بين ٩ و٢٢ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة خصوصا جنوب البلاد.



السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها على الساحل مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار وارتفاع بنسبة الرطوبة.



الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة.



الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل.



الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين ١٥ و٤٥ كم/س.

الانقشاع: جيد.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٣٠ و٧٥%.

حال البحر: مائج.

حرارة سطح الماء: ١٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١٨ HPA أي ما يعادل: ٧٦٤ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٠٥.

ساعة غروب الشمس: ١٩:١١.