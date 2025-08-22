توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يسيطر طقس صيفي على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى المرتفعات، وضمنها في المناطق الساحلية، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتحول الطقس الى حار نسبياً حتى نهاية الاسبوع.



معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٤ و٣٢، وزحلة بين ١٨ و٣٥ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى من دون تعديل على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ما يزيد الشعور بالحر.



السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية بينما ترتفع على الجبال وفي المناطق الساحلية يرافقها رطوبة مرتفعة.



الأحد: مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحياناً.



الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها في المناطق الداخلية كما تنشط الرياح أحياناً خصوصا شمال البلاد.



الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل بين ٥٥ و٨٠%.

حال البحر: منخفض الى متوسط الموج.

حرارة سطح الماء: ٣٠°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٩ HPA أي ما يعادل ٧٥٧ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٠٤.

ساعة غروب الشمس: ١٩:١٨.