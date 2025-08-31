توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يُسيطر طقسٌ صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى يوم الاثنين.

معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٤ و٣٢، وزحلة بين ١٨ و٣٥ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها على الساحل والداخل، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية مع بقاء الضباب على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحياناً حيث يرتفع معها موج البحر ويتشكّل الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.



الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.