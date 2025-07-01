يسيطر على لبنان طقس صيفيّ مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـlbci:

الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪

- الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٦

الاربعاء: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الخميس: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س