يسيطر على لبنان طقس صيفيّ مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـlbci:
الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : قليل السحب
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٣ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٦
الاربعاء: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الخميس: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س