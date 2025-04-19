Apr 19, 2025 8:53 AMClock
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طقس ربيعيّ دافئ ومستقر

يؤثر مرتفع جويّ على طقس لبنان و يستمر اليوم وفي الايام المقبلة، بطقس ربيعيّ دافئ ومستقر.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

 

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٧ و ٢٧ درجة ساحلًا وبين ٨ و ٢٤ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مشمس

- الرياح: شمالية غربية  ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٧٥٪؜ 

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم ) وحرارة سطح المياه ٢٠

 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الاحد:

مستقر ومشمس مع ظهور بعض السحب المرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعًا وبين ١١ و ٢٠  على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

 

الاثنين:

مستقر ومشمس الى غائم حزئيًّا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٢ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ٨ و ١٩ بقاعًا وبين ٩ و ١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

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