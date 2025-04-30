تؤثر على لبنان اليوم كتل هوائية دافئة تؤدي الى طقس دافئ جدا ومغبر، قبل أن يبدأ تأثير منخفض جوي معتاد اعتباراً من المساء ويستمر لأيام عدة مع انخفاض بدرجات الحرارة وامطار متفرقة احياناً.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و٢٢ ساحلا وبين ١٠ و٢١ بقاعاً وبين ١٠ و١٨ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: مغبر قليلا خاصة شرق البلاد وحار نسبيا، الجو غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة لتساقط امطار خفيفة محلية مساءً

- الرياح: شمالية تتحول شرقية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٢٠ و٦٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: يتحول مرتفع الموج (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: متقلب وغائم مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٢ ساحلا وبين١٠ و٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و٢٣ ساحلا وبين ١٠ و٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و١٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.