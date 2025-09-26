توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يُسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها يوم الأحد في المناطق الجبلية والداخلية.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، من دون تعديل يذكر بدرجات الحرار على الساحل.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات، من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الجبلية والداخلية.

الأحد: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في المناطق الداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تبقى من دون تعديل في الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على الجبال بسبب تكون الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٧٥%.

حال البحر: مائج إجمالاً.

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠١٣ HPA أي ما يعادل: ٧٦٠ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:٢٩

ساعة غروب الشمس: ١٨:٣٠.

