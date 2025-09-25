تؤثر كتل هوائية رطبة على لبنان بطقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية محلية غير شاملة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة نتيجة تمركز منخفض جوي ضعيف جنوب تركيا.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٢١ بقاعًا وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: وغائم جزئيًا الى غائم مع احتمال امطار رعدية محلية

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط احيانًا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: يسوء محليًا جبلًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الى متوسط الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: وغائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٢١ بقاعًا وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

السبت: مشمس وغائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢١ و٢٩ ساحلًا وبين ١٢ و٢١ بقاعًا وبين ١٤ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س