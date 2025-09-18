تؤدي تيارات رطبة حاليًا الى طقس خريفي متقلب بين الصحو واحتمال ضعيف لبعض الامطار ويؤثر على لبنان اليوم وغدا مع استقرار بدرجات الحرارة.

وترتفع الحرارة مطلع الاسبوع القادم نتيجة تدفق كتل حارة نحو منطقتنا.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣٠ بقاعًا وبين ١٨ و٢٤ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: غائم جزئيًا الى غائم مع ضباب كثيف احيانًا

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء احيانا جبلًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٩

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: متقلب غائم جزئيًا مع احتمال خفيف لبعض الامطار العابرة والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وتنشط شمالًا وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

السبت: مستقر مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣١ ساحلًا وبين ١٢ و٣١ بقاعًا وبين ١٦ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س