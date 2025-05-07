يسيطر استقرار تام في الأحوال الجوية على لبنان مع ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح حارة أواخر الاسبوع.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٠ و ٢٦ درجة بقاعًا وبين ١١ و ٢٣ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مستقر ومشمس

- الرياح: شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٣٠ و ٧٠٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢١

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس:

مستقر ومشمس الى غائم جزئيًا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة:

مستقر ومشمس الى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٦ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س