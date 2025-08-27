يسيطر على لبنان طقس صيفيّ حار ورطب، مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة جبلًا وبقاعاً.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـlbci:
الاربعاء:
- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : غائم جزئياً مع احتمال مطر خفيف او رذاذ محلي
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪
- الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ٢٠ و ٦٥ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً
- حال البحر : مرتفع الموج ١٣٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠
الخميس: صيفي معتاد غائم جزئيا ويتشكل ضباب واحتمال رذاذ جبلا واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س
الجمعة: صيفي معتاد غائم جزئيا ويتشكل ضباب. واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س