يسيطر على لبنان طقس صيفيّ حار ورطب، مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة جبلًا وبقاعاً.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة بحسب الـlbci:

الاربعاء:

- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : غائم جزئياً مع احتمال مطر خفيف او رذاذ محلي

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط شمالا وعلى الجبال وشرق البلاد بين ٢٠ و ٦٥ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلاً

- حال البحر : مرتفع الموج ١٣٠ سم وحرارة سطح المياه ٣٠

الخميس: صيفي معتاد غائم جزئيا ويتشكل ضباب واحتمال رذاذ جبلا واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

الجمعة: صيفي معتاد غائم جزئيا ويتشكل ضباب. واستقرار بدرجات الحرارة والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٧ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س